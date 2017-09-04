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Camí Francès Etapa d'Arzúa a Pedrouzo

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Alberg REMhostel

Disponible sense connexió
381
0
Hostel rem

Avinguda de l'Església, 7
O Pedrouzo (Parròquia d'Arca - Concello d'O Pi)

981 51 04 07, 722 44 82 11

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Laura i Javier

Observacions: S'admet el pagament amb targeta: Visa, Mastercard, Maestro, Servired, Union Pay, Jcb, i pagament amb mòbil.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa d'Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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