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Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa

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REMHOSTEL aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
381
0
Hostel rem

Eliza etorbidea, 7
O Pedrouzo (O Pinoko Arcadoko Parrokia)

981 51 04 07, 722 44 82 11

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Laura eta Javier

Oharrak: Txartel bidezko ordainketa onartzen da: Visa, Mastercard, Maestro, Servired, Union Pay, Jcb eta mugikorrarekin ordaintzea.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Arzua - Pedrouzo etapa Etapa 30

Arzua - Pedrouzo etapa

km 19,1
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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