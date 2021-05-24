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Camiño do Norte Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

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ALBERGUE PUBLICO SANTULLAN

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ALBERGUE PUBLICO SANTULLAN

SANTULLAN Núm. 39
CASTRO URDIALES

670043004

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal de Santullan

Persoa encargada de atender o albergue: Eloisa Sainz

Observacións: Abierto todo o ano

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales Etapa 10

Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

km 23,5
Tempo 05H 50’
Dificultade media
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