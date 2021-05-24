Camiño do Norte Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
SANTULLAN Núm. 39
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ALBERGUE PUBLICO SANTULLAN
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SANTULLAN Núm. 39
CASTRO URDIALES
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal de Santullan
Persoa encargada de atender o albergue: Eloisa Sainz
Observacións: Abierto todo o ano
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 10
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
km 23,5
Tempo 05H 50’
Dificultade media
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