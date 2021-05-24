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Camí del Nord Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

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ALBERG PUBLICO SANTULLAN

Disponible sense connexió
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ALBERG PUBLICO SANTULLAN

SANTULLAN Núm. 39
CASTRO URDIALES

670043004

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal de Santullan

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eloisa Sainz

Observacions: Obert tot l'any

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales Etapa 10

Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

km 23,5
Temps 05H 50’
Dificultat mitjana
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