Camí del Nord Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
SANTULLAN Núm. 39
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ALBERG PUBLICO SANTULLAN
Disponible sense connexió
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SANTULLAN Núm. 39
CASTRO URDIALES
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal de Santullan
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eloisa Sainz
Observacions: Obert tot l'any
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 10
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
km 23,5
Temps 05H 50’
Dificultat mitjana
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