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Camino del Norte Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

ALBERGUE PUBLICO SANTULLAN

Disponible sin conexión
60
8
ALBERGUE PUBLICO SANTULLAN

SANTULLAN Nº 39
CASTRO URDIALES

670043004

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Santullan

Persona encargada de atender el albergue: Eloisa Sainz

Observaciones: Abierto todo el año

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales Etapa 10

Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

km 23,5
Tiempo 05H 50’
Dificultad Media
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