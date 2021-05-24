Camino del Norte Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
SANTULLAN Nº 39
ALBERGUE PUBLICO SANTULLAN
Disponible sin conexión
608
SANTULLAN Nº 39
CASTRO URDIALES
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Santullan
Persona encargada de atender el albergue: Eloisa Sainz
Observaciones: Abierto todo el año
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 10
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
km 23,5
Tiempo 05H 50’
Dificultad Media
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