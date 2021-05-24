Iparraldeko Bidea Pobeñatik Castro Urdialesera
SANTULLAN 39
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SANTULLAN ATERPETXE PUBLIKOA
Konexiorik gabe erabilgarri
160
SANTULLAN 39
CASTRO URDIALES
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santullan auzo-batzarra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eloisa Sainz
Oharrak: Urte osoan irekita
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 10
Pobeñatik Castro Urdialesera
km 23,0
Denbora 05H 50’
Zailtasuna ERTAINA
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