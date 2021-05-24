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Iparraldeko Bidea Pobeñatik Castro Urdialesera

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SANTULLAN ATERPETXE PUBLIKOA

Konexiorik gabe erabilgarri
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SANTULLAN ATERPETXE PUBLIKOA

SANTULLAN 39
CASTRO URDIALES

670043004

eloisa [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santullan auzo-batzarra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eloisa Sainz

Oharrak: Urte osoan irekita

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Pobeñatik Castro Urdialesera Etapa 10

Pobeñatik Castro Urdialesera

km 23,0
Denbora 05H 50’
Zailtasuna ERTAINA
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