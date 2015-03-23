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Albergue Privado Pomba e Leña
No lugar de Prado Novo, pertencente á parroquia de San Mamede do Camiño.
San Mamede do Camiño
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Elisa Ruiz, Diego Ruiz, Pomba Rodríguez
Observacións: Para os aloxados hai pan para tostar, café soluble e infusións. Ten baño adaptado para minusválidos e máquina para masaxe de pés.
Camiño Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
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