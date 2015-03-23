Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria
En el lugar de Prado Novo, perteneciente a la parroquia de San Mamede do Camiño.
Albergue Privado Paloma y Leña
Disponible sin conexión
12137
En el lugar de Prado Novo, perteneciente a la parroquia de San Mamede do Camiño.
San Mamede do Camiño
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Elisa Ruiz, Diego Ruiz, Paloma Rodríguez
Observaciones: Para los alojados hay pan para tostar, café soluble e infusiones. Tiene baño adaptado para minusválidos y máquina para masaje de pies.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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