Alberg Privat Paloma i Llenya

En el lloc de Prado Novo, pertanyent a la parròquia de Sant Mamede do Camiño.

Sant Mamede do Camiño 982 53 32 48, 658 90 68 16 www.palomaylena.com

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Elisa Ruiz, Diego Ruiz, Paloma Rodríguez

Observacions: Per als allotjats hi ha pa per torrar, cafè soluble i infusions. Té bany adaptat per a minusvàlids i màquina per a massatge de peus.