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Alberg Privat Paloma i Llenya
En el lloc de Prado Novo, pertanyent a la parròquia de Sant Mamede do Camiño.
Sant Mamede do Camiño
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Elisa Ruiz, Diego Ruiz, Paloma Rodríguez
Observacions: Per als allotjats hi ha pa per torrar, cafè soluble i infusions. Té bany adaptat per a minusvàlids i màquina per a massatge de peus.
Camí Francès
Etapa de Triacastela a Sarria
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