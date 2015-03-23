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Paloma eta egurrezko aterpetxe pribatua
Prado Novoren lekuan, San Mamede do Camiño parrokian.
San Mamede do Camiño
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elisa Ruiz, Diego Ruiz, Paloma Rodríguez
Oharrak: Ostatu hartzen dutenentzat ogia dago txigortze, kafe disolbagarri eta infusioetarako. Elbarrientzako eta oinetako masajerako egokitutako bainugela dauka.
Bide frantsesa
Triacastela eta Sarria arteko etapa
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