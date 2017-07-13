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Camiño Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

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Albergue privado Casa García

Dispoñible sen conexión
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Albergue casa garcia

Gonzar, 3
Gonzar (Lugo)

982 157 842

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Particular

Persoa encargada de atender o albergue: Norberto García

Observacións: Albergue con bar-restaurante. Menús e almorzos

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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