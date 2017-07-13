Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
Gonzar, 3
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Alberg privat Casa García
Disponible sense connexió
1220
Gonzar, 3
Gonzar (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Norberto García
Observacions: Alberg amb bar-restaurant. Menús i desdejunis
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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