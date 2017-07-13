Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Gonzar, 3
Albergue privado Casa García
Disponible sin conexión
14570
Gonzar, 3
Gonzar (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular
Persona encargada de atender el albergue: Norberto García
Observaciones: Albergue con bar-restaurante. Menús y desayunos
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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