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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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Casa García aterpetxe pribatua

Konexiorik gabe erabilgarri
121
0
Albergue casa garcia

Gontzar, 3
Gontzar (Lugo)

982 157 842

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Norberto Garcia

Oharrak: Ostatua, taberna-jatetxea. Menuak eta gosariak

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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