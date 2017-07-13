Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa
Gontzar, 3
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Casa García aterpetxe pribatua
Konexiorik gabe erabilgarri
1210
Gontzar, 3
Gontzar (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Norberto Garcia
Oharrak: Ostatua, taberna-jatetxea. Menuak eta gosariak
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 28
Portomarinetik Palas de Reirako etapa
km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak