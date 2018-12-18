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Albergue Praia de Cova
Estrada N-634 km. 495.8 - Canero - Luarca
Luarca
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Rosario Fernández López
Observacións: En pleno paso do camiño do norte, a 400 m da praia de Cova. O albergue conta cunha habitación común de 20 prazas con despachos de billetes individuais, baño con dúas duchas, office con microondas...
Camiño do Norte
Etapa de Cadavedo a Luarca
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