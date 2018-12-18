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Camiño do Norte Etapa de Cadavedo a Luarca

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Albergue Praia de Cova

Dispoñible sen conexión
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Albergue playa de cueva

Estrada N-634 km. 495.8 - Canero - Luarca
Luarca

985 475 036

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Rosario Fernández López

Observacións: En pleno paso do camiño do norte, a 400 m da praia de Cova. O albergue conta cunha habitación común de 20 prazas con despachos de billetes individuais, baño con dúas duchas, office con microondas...

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Cadavedo a Luarca Etapa 24

Etapa de Cadavedo a Luarca

km 16,3
Tempo 03H 45’
Dificultade media
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