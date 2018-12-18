Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino del Norte Etapa de Cadavedo a Luarca

Albergue Playa de Cueva

Disponible sin conexión
27
2
Albergue playa de cueva

Carretera N-634 km. 495.8 - Canero - Luarca
Luarca

985 475 036

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rosario Fernández López

Observaciones: En pleno paso del camino del norte, a 400 m de la playa de Cueva. El albergue cuenta con una habitación común de 20 plazas con taquillas individuales, baño con dos duchas, office con microondas...

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Cadavedo a Luarca Etapa 24

Etapa de Cadavedo a Luarca

km 16,3
Tiempo 03H 45’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías