Camino del Norte Etapa de Cadavedo a Luarca
Carretera N-634 km. 495.8 - Canero - Luarca
Albergue Playa de Cueva
Disponible sin conexión
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Carretera N-634 km. 495.8 - Canero - Luarca
Luarca
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Rosario Fernández López
Observaciones: En pleno paso del camino del norte, a 400 m de la playa de Cueva. El albergue cuenta con una habitación común de 20 plazas con taquillas individuales, baño con dos duchas, office con microondas...
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 24
Etapa de Cadavedo a Luarca
km 16,3
Tiempo 03H 45’
Dificultad Media
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