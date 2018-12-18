Iparraldeko Bidea Cadavedotik Luarcarako etapa
N-634 errepidea, km 495.8 - Kanaria - Luarca
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Cueva Hondartza Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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N-634 errepidea, km 495.8 - Kanaria - Luarca
Luarca
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rosario Fernandez López
Oharrak: Iparraldeko bidean, haitzuloko hondartzatik 400 m-ra. Aterpetxeak 20 lagunentzako gela komuna du, banakako armairuak, bi dutxa dituen bainugela, office-a mikrouhin-labearekin...
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 24
Cadavedotik Luarcarako etapa
km 16,3
Denbora 03H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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