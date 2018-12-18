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Iparraldeko Bidea Cadavedotik Luarcarako etapa

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Cueva Hondartza Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue playa de cueva

N-634 errepidea, km 495.8 - Kanaria - Luarca
Luarca

985 475 036

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rosario Fernandez López

Oharrak: Iparraldeko bidean, haitzuloko hondartzatik 400 m-ra. Aterpetxeak 20 lagunentzako gela komuna du, banakako armairuak, bi dutxa dituen bainugela, office-a mikrouhin-labearekin...

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Cadavedotik Luarcarako etapa Etapa 24

Cadavedotik Luarcarako etapa

km 16,3
Denbora 03H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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