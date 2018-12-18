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Albergui Platja de Cova
Carretera N-634 km. 495.8 - Canero - Luarca
Luarca
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosario Fernández López
Observacions: En ple pas del camí del nord, a 400 m de la platja de Cova. L'alberg compta amb una habitació comuna de 20 places amb taquilles individuals, bany amb dues dutxes, office amb microones...
Camí del Nord
Etapa de Cadavedo a Luarca
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