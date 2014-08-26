Camiño Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
C/ Campo da Torre, 1
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Albergue Pousada Dona Urraca (Caldas de Reis)
Dispoñible sen conexión
760
C/ Campo da Torre, 1
Caldas de Reis (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Concello de Caldas de Reis
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: María José e Jesús
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 4
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
km 23,0
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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