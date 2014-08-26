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Camí Portuguès Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

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Alberg Posada Donya Urraca (Caldas de Reis)

Disponible sense connexió
76
0
Albergue dona urraca

C/ Camp de la Torre, 1
Caldas de Reis (Pontevedra)

669 822 529

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Concello de Caldas de Reis

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María José i Jesús

Observacions:

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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