Camino Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
C/ Campo de la Torre, 1
Albergue Posada Doña Urraca (Caldas de Reis)
Disponible sin conexión
10190
C/ Campo de la Torre, 1
Caldas de Reis (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Concello de Caldas de Reis
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada
Persona encargada de atender el albergue: María José y Jesús
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 4
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
km 23,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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