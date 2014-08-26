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Camino Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

Albergue Posada Doña Urraca (Caldas de Reis)

Disponible sin conexión
101
90
Albergue dona urraca

C/ Campo de la Torre, 1
Caldas de Reis (Pontevedra)

669 822 529

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Concello de Caldas de Reis

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: María José y Jesús

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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