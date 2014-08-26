Portugalgo Bidea Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa
Campo de la Torre kalea, 1
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Doña Urraca ostatua (Caldas de Reis)
Konexiorik gabe erabilgarri
760
Campo de la Torre kalea, 1
Caldas de Reis (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Caldas de Reis-eko Concello
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Jose eta Jesus
Oharrak:
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 4
Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa
km 23,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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