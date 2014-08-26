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Portugalgo Bidea Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa

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Doña Urraca ostatua (Caldas de Reis)

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue dona urraca

Campo de la Torre kalea, 1
Caldas de Reis (Pontevedra)

669 822 529

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Caldas de Reis-eko Concello

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Jose eta Jesus

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa Etapa 4

Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa

km 23,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Doña Urraca ostatua (Caldas de Reis)

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