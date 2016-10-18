Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín
C/ Deputación, 8
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Albergue PortoSantiago
Dispoñible sen conexión
75030
C/ Deputación, 8
Portomarín (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Belén Torres
Observacións: Tamén hai habitacións dobres en cama de matrimonio a 30 euros e unha individual a 20 euros. Teñen unha máquina de masaxe de pés.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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