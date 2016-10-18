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Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín

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Alberg PortoSantiago

Disponible sense connexió
7504
0
Albergue portosantiago

C/ Diputació, 8
Portomarín (Lugo)

618 82 65 15

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Belén Torres

Observacions: També hi ha habitacions dobles en llit de matrimoni a 30 euros i una individual a 20 euros. Tenen una màquina de massatge de peus.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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