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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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Porto Santiago aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
7503
0
Albergue portosantiago

Diputazio kalea, 8
Lugo (Lugo)

61882 6515

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Belén Torres

Oharrak: Ohe biko ohe bikoitzak ere badaude 30 euroan, eta banako bat 20 euroan. Oinetako masaje-makina bat dute.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Porto Santiago aterpetxea

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