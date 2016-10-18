Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa
Diputazio kalea, 8
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Porto Santiago aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
75030
Diputazio kalea, 8
Lugo (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Belén Torres
Oharrak: Ohe biko ohe bikoitzak ere badaude 30 euroan, eta banako bat 20 euroan. Oinetako masaje-makina bat dute.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 27
Sarriatik Portomarinerako etapa
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak