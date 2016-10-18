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Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Albergue PortoSantiago

Disponible sin conexión
7732
185
Albergue portosantiago

C/ Diputación, 8
Portomarín (Lugo)

618 82 65 15

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Belén Torres

Observaciones: También hay habitaciones dobles en cama de matrimonio a 30 euros y una individual a 20 euros. Tienen una máquina de masaje de pies.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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