Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Rúa dous Concheiros, 10
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Albergue Porta Real
Dispoñible sen conexión
10550
Rúa dous Concheiros, 10
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Albergue Porta Real S.C
Persoa encargada de atender o albergue: Manuel
Observacións: Permite aloxarse todas as noites que se queiran.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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