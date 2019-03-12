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Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

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Alberg Porta Real

Disponible sense connexió
1056
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Albergue porta real

Rúa dos Concheiros, 10
Santiago de Compostel·la

633 610 114

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Alberg Porta Real S.C

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel

Observacions: Permet allotjar-se totes les nits que es vulguin.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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