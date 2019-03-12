Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa
Rúa dos Conchiros, 10
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Porta Real aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
10560
Rúa dos Conchiros, 10
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Porta Real S.C aterpetxea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel
Oharrak: Nahi diren gauero ostatu hartzeko aukera ematen du.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 31
Pedrouzotik Santiagorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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