Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Rúa dos Concheiros, 10
Albergue Porta Real
Disponible sin conexión
119437
Rúa dos Concheiros, 10
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Albergue Porta Real S.C
Persona encargada de atender el albergue: Manuel
Observaciones: Permite alojarse todas las noches que se quieran.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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