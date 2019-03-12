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Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Albergue Porta Real

Disponible sin conexión
1194
37
Albergue porta real

Rúa dos Concheiros, 10
Santiago de Compostela

633 610 114

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Albergue Porta Real S.C

Persona encargada de atender el albergue: Manuel

Observaciones: Permite alojarse todas las noches que se quieran.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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