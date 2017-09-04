Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Avenida de Lugo, 11
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Albergue Porta de Santiago
Dispoñible sen conexión
16350
Avenida de Lugo, 11
Pedrouzo (Parroquia de Arca - Concello do Pino)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: José Ramón Branco Santos
Observacións: Situado no centro de Pedrouzo con todos os servizos a escasos metros.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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