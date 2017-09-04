Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Lugo etorbidea, 11
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Santiago Etxearen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
16360
Lugo etorbidea, 11
Pedrozo (O Pinoko Arceloko parrokia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Ramón Blanco Santos
Oharrak: Pedrozouko erdigunean dago, eta zerbitzu guztiak metro gutxira daude.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak