Camí Francès Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
Avinguda de Lugo, 11
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Alberg Porta de Santiago
Disponible sense connexió
16360
Avinguda de Lugo, 11
Pedrouzo (Parròquia d'Arca - Concello d'O Pi)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Ramón Blanco Santos
Observacions: Situat al centre de Pedrouzo amb tots els serveis a escassos metres.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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