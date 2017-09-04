Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Avenida de Lugo, 11
Albergue Porta de Santiago
Disponible sin conexión
1702166
Avenida de Lugo, 11
Pedrouzo (Parroquia de Arca - Concello de O Pino)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: José Ramón Blanco Santos
Observaciones: Situado en el centro de Pedrouzo con todos los servicios a escasos metros.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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