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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Albergue Porta de Santiago

Disponible sin conexión
1702
166
Albergue porta de santiago

Avenida de Lugo, 11
Pedrouzo (Parroquia de Arca - Concello de O Pino)

(+34) 981 511 103, (+34) 607 835 354

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José Ramón Blanco Santos

Observaciones: Situado en el centro de Pedrouzo con todos los servicios a escasos metros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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