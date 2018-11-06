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Camiño Baztanés Etapa de Bayona a Ustaritz

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Albergue Pèlerins Aguirre

Dispoñible sen conexión
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Albergue aguirre

4, Impasse du Gayon, maison A Gayonnette, 64100; Ao fondo do parking, casa de xanelas verdes
Bayonne, Francia

móbil +33 683 147 068 / fixo +33 559 598 349

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Mme.Aguirre

Persoa encargada de atender o albergue: Socorro Aguirre

Observacións: O ALBERGUE ESTARÁ PECHADO DESDE O 18 DE SETEMBRO ATA O 15 DE XANEIRO.

Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Bayona a Ustaritz Etapa 1

Etapa de Bayona a Ustaritz

km 14,3
Tempo 03H 15’
Dificultade media
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