Camiño Baztanés Etapa de Bayona a Ustaritz
4, Impasse du Gayon, maison A Gayonnette, 64100; Ao fondo do parking, casa de xanelas verdes
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Albergue Pèlerins Aguirre
Dispoñible sen conexión
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4, Impasse du Gayon, maison A Gayonnette, 64100; Ao fondo do parking, casa de xanelas verdes
Bayonne, Francia
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Mme.Aguirre
Persoa encargada de atender o albergue: Socorro Aguirre
Observacións: O ALBERGUE ESTARÁ PECHADO DESDE O 18 DE SETEMBRO ATA O 15 DE XANEIRO.
Camiño Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 1
Etapa de Bayona a Ustaritz
km 14,3
Tempo 03H 15’
Dificultade media
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