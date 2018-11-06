Baztango Bidea Baionatik Ustaritzerako etapa
4, Impasse du Gayon, maison La Gayonnette, 64100; Aparkalekuaren atzealdean, leiho berdeen etxea
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Pèlers Aguirre aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
4, Impasse du Gayon, maison La Gayonnette, 64100; Aparkalekuaren atzealdean, leiho berdeen etxea
Bayonne, Frantzia
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mme. Agirre
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Socorro Agirre
Oharrak: ATERPETXEA IRAILAREN 18TIK URTARRILAREN 15ERA ITXITA EGONGO DA.
Baztango bidea
Etapak 6
km 108,3
Etapa 1
Baionatik Ustaritzerako etapa
km 14,0
Denbora 03H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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