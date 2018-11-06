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Baztango Bidea Baionatik Ustaritzerako etapa

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Pèlers Aguirre aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
9
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Albergue aguirre

4, Impasse du Gayon, maison La Gayonnette, 64100; Aparkalekuaren atzealdean, leiho berdeen etxea
Bayonne, Frantzia

mugikorra + 33683 147 068 / finkoa + 33559 598349

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mme. Agirre

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Socorro Agirre

Oharrak: ATERPETXEA IRAILAREN 18TIK URTARRILAREN 15ERA ITXITA EGONGO DA.

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3
Baionatik Ustaritzerako etapa Etapa 1

Baionatik Ustaritzerako etapa

km 14,0
Denbora 03H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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