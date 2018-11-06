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Camino Baztanés Etapa de Bayona a Ustaritz

Albergue Pèlerins Aguirre

Disponible sin conexión
86
12
Albergue aguirre

4, Impasse du Gayon, maison La Gayonnette, 64100; Al fondo del parking, casa de ventanas verdes
Bayonne, Francia

móvil +33 683 147 068 / fijo +33 559 598 349

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Mme.Aguirre

Persona encargada de atender el albergue: Socorro Aguirre

Observaciones: EL ALBERGUE ESTARÁ CERRADO DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE ENERO.

Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Bayona a Ustaritz Etapa 1

Etapa de Bayona a Ustaritz

km 14,3
Tiempo 03H 15’
Dificultad Media
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