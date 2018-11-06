Camino Baztanés Etapa de Bayona a Ustaritz
4, Impasse du Gayon, maison La Gayonnette, 64100; Al fondo del parking, casa de ventanas verdes
Albergue Pèlerins Aguirre
Disponible sin conexión
8612
4, Impasse du Gayon, maison La Gayonnette, 64100; Al fondo del parking, casa de ventanas verdes
Bayonne, Francia
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Mme.Aguirre
Persona encargada de atender el albergue: Socorro Aguirre
Observaciones: EL ALBERGUE ESTARÁ CERRADO DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE ENERO.
Camino Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 1
Etapa de Bayona a Ustaritz
km 14,3
Tiempo 03H 15’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos