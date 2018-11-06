Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Baztanés Etapa de Baiona a Ustaritz

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Pèlerins Aguirre

Disponible sense connexió
11
0
Albergue aguirre

4, Impasse du Gayon, maison La Gayonnette, 64100; Al fons del pàrquing, casa de finestres verdes
Bayonne, França

mòbil +33 683 147 068 / fix +33 559 598 349

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Mme.Aguirre

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Socorro Aguirre

Observacions: L'ALBERG ESTARÀ TANCAT DES DEL 18 DE SETEMBRE FINS Al 15 DE GENER.

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4
Etapa de Baiona a Ustaritz Etapa 1

Etapa de Baiona a Ustaritz

km 14,3
Temps 03H 15’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies