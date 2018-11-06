Camí Baztanés Etapa de Baiona a Ustaritz
4, Impasse du Gayon, maison La Gayonnette, 64100; Al fons del pàrquing, casa de finestres verdes
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Pèlerins Aguirre
Disponible sense connexió
110
4, Impasse du Gayon, maison La Gayonnette, 64100; Al fons del pàrquing, casa de finestres verdes
Bayonne, França
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Mme.Aguirre
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Socorro Aguirre
Observacions: L'ALBERG ESTARÀ TANCAT DES DEL 18 DE SETEMBRE FINS Al 15 DE GENER.
Camí Baztanés
Etapes 6
km 109,4
Etapa 1
Etapa de Baiona a Ustaritz
km 14,3
Temps 03H 15’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots