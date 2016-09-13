Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Avenida 13 de abril, 94 (a 2,8 km do itinerario oficial)
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Albergue Picota
Dispoñible sen conexión
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Avenida 13 de abril, 94 (a 2,8 km do itinerario oficial)
A Picota (Concello de Mazaricos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: María Jesús Maneiro Bermúdez
Observacións: Recollen peregrinos gratuitamente, en Abeleiroas e Ponche Olveira, levándoos ao mesmo punto ao día seguinte. Para o resto das poboacións da etapa hai que consultar prezos. Xunto ao albergue teñen un salón de masaxes.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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