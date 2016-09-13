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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Albergue Picota

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Albergue picota

Avenida 13 de abril, 94 (a 2,8 km do itinerario oficial)
A Picota (Concello de Mazaricos)

981 85 20 19

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: María Jesús Maneiro Bermúdez

Observacións: Recollen peregrinos gratuitamente, en Abeleiroas e Ponche Olveira, levándoos ao mesmo punto ao día seguinte. Para o resto das poboacións da etapa hai que consultar prezos. Xunto ao albergue teñen un salón de masaxes.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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