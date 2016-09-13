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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Albergui Picota

Disponible sense connexió
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Albergue picota

Avinguda 13 d'abril, 94 (a 2,8 km de l'itinerari oficial)
A Picota (Concello de Mazaricos)

981 85 20 19

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Jesús Maneiro Bermúdez

Observacions: Recullen pelegrins gratuïtament, en Abeleiroas i Posa't Olveira, portant-los al mateix punt l'endemà. Per a la resta de les poblacions de l'etapa cal consultar preus. Al costat de l'alberg tenen un saló de massatges.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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