Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Avinguda 13 d'abril, 94 (a 2,8 km de l'itinerari oficial)
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Albergui Picota
Disponible sense connexió
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Avinguda 13 d'abril, 94 (a 2,8 km de l'itinerari oficial)
A Picota (Concello de Mazaricos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Jesús Maneiro Bermúdez
Observacions: Recullen pelegrins gratuïtament, en Abeleiroas i Posa't Olveira, portant-los al mateix punt l'endemà. Per a la resta de les poblacions de l'etapa cal consultar preus. Al costat de l'alberg tenen un saló de massatges.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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