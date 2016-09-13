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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

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Pikota aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
16
0
Albergue picota

Hiribidea, apirilaren 13a, 94 (ibilbide ofizialetik 2,8 km)
Pikota (Mazarikoen Konzeloa)

981 85 20 19

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María Jesús Maneiro Bermúdez

Oharrak: Erromesak doan biltzen dituzte Abeleiroasen eta Ponte Olveiran, eta hurrengo egunean puntu berera eramaten dituzte. Etapako gainerako herrietan prezioak kontsultatu behar dira. Aterpetxearen ondoan masaje-aretoa dago.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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