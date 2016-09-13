Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa
Hiribidea, apirilaren 13a, 94 (ibilbide ofizialetik 2,8 km)
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Pikota aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
160
Hiribidea, apirilaren 13a, 94 (ibilbide ofizialetik 2,8 km)
Pikota (Mazarikoen Konzeloa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María Jesús Maneiro Bermúdez
Oharrak: Erromesak doan biltzen dituzte Abeleiroasen eta Ponte Olveiran, eta hurrengo egunean puntu berera eramaten dituzte. Etapako gainerako herrietan prezioak kontsultatu behar dira. Aterpetxearen ondoan masaje-aretoa dago.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 2
Negreira a Olveiroa etapa
km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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