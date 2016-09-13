Albergue Picota

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: María Jesús Maneiro Bermúdez

Observaciones: Recogen peregrinos gratuitamente, en Abeleiroas y Ponte Olveira, llevándolos al mismo punto al día siguiente. Para el resto de las poblaciones de la etapa hay que consultar precios. Junto al albergue tienen un salón de masajes.