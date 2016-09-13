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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue Picota

Disponible sin conexión
26
19
Albergue picota

Avenida 13 de abril, 94 (a 2,8 km del itinerario oficial)
A Picota (Concello de Mazaricos)

981 85 20 19

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: María Jesús Maneiro Bermúdez

Observaciones: Recogen peregrinos gratuitamente, en Abeleiroas y Ponte Olveira, llevándolos al mismo punto al día siguiente. Para el resto de las poblaciones de la etapa hay que consultar precios. Junto al albergue tienen un salón de masajes.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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