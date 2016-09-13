Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Avenida 13 de abril, 94 (a 2,8 km del itinerario oficial)
Albergue Picota
Disponible sin conexión
2619
Avenida 13 de abril, 94 (a 2,8 km del itinerario oficial)
A Picota (Concello de Mazaricos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: María Jesús Maneiro Bermúdez
Observaciones: Recogen peregrinos gratuitamente, en Abeleiroas y Ponte Olveira, llevándolos al mismo punto al día siguiente. Para el resto de las poblaciones de la etapa hay que consultar precios. Junto al albergue tienen un salón de masajes.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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