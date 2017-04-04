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Albergue parroquial San Miguel
Mercado Vello, 18
Estella (Navarra)
Propiedade do albergue: Parroquia de San Miguel
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia de San Miguel
Persoa encargada de atender o albergue: José Miguel Arellano. Aténdeno hospitaleros voluntarios que se turnan cada 15 días
Observacións: Misa na parroquia de San Juan ás 19h de luns a venres, sábado 20h, domingos e festivos en san Miguel ás 11.30
Camiño Francés
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra
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