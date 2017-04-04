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Camiño Francés Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

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Albergue parroquial San Miguel

Dispoñible sen conexión
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07 albergue parroquial san miguel

Mercado Vello, 18
Estella (Navarra)

654 480 239, 687 500 960, 675 967 411

sanmiguelestella0<sent>gmail.com

Propiedade do albergue: Parroquia de San Miguel

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia de San Miguel

Persoa encargada de atender o albergue: José Miguel Arellano. Aténdeno hospitaleros voluntarios que se turnan cada 15 días

Observacións: Misa na parroquia de San Juan ás 19h de luns a venres, sábado 20h, domingos e festivos en san Miguel ás 11.30

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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