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Alberg parroquial San Miguel
Mercat Vell, 18
Estella (Navarra)
Propietat de l'alberg: Parròquia de San Miguel
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de San Miguel
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Miguel Arellano. Ho atenen hospitaleros voluntaris que s'alternen cada 15 dies
Observacions: Missa en la parròquia de Sant Joan a les 19h de dilluns a divendres, dissabte 20h, diumenges i festius en sant Miguel a les 11.30
Camí Francès
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
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