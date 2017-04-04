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Camí Francès Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

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Alberg parroquial San Miguel

Disponible sense connexió
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07 albergue parroquial san miguel

Mercat Vell, 18
Estella (Navarra)

654 480 239, 687 500 960, 675 967 411

[email protected]

Propietat de l'alberg: Parròquia de San Miguel

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de San Miguel

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Miguel Arellano. Ho atenen hospitaleros voluntaris que s'alternen cada 15 dies

Observacions: Missa en la parròquia de Sant Joan a les 19h de dilluns a divendres, dissabte 20h, diumenges i festius en sant Miguel a les 11.30

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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