Albergue parroquial San Miguel

Propiedad del albergue: Parroquia de San Miguel

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de San Miguel

Persona encargada de atender el albergue: José Miguel Arellano. Lo atienden hospitaleros voluntarios que se turnan cada 15 días

Observaciones: Misa en la parroquia de San Juan a las 19h de lunes a viernes, sábado 20h, domingos y festivos en san Miguel a las 11.30