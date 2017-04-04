Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
Mercado Viejo, 18
Albergue parroquial San Miguel
Disponible sin conexión
2260
Mercado Viejo, 18
Estella (Navarra)
Propiedad del albergue: Parroquia de San Miguel
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de San Miguel
Persona encargada de atender el albergue: José Miguel Arellano. Lo atienden hospitaleros voluntarios que se turnan cada 15 días
Observaciones: Misa en la parroquia de San Juan a las 19h de lunes a viernes, sábado 20h, domingos y festivos en san Miguel a las 11.30
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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