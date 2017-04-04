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Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa

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San Miguel parrokia-aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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07 albergue parroquial san miguel

Merkatu Zaharra, 18
Lizarra (Nafarroa)

654 480 239, 687 500 960, 675 967 411

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: San Migel parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: San Migel parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Miguel Arellano. Hamabost egunean behin txandakatzen diren borondatezko ospitaleek hartzen dute

Oharrak: Meza San Juan parrokian, 19:00etan, astelehenetik ostiralera, 20:00etan, igandeetan eta jaiegunetan San Miguelen, 11:30ean

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Gares - Lizarra etapa Etapa 5

Gares - Lizarra etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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