Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
Merkatu Zaharra, 18
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San Miguel parrokia-aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
80
Merkatu Zaharra, 18
Lizarra (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: San Migel parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: San Migel parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Miguel Arellano. Hamabost egunean behin txandakatzen diren borondatezko ospitaleek hartzen dute
Oharrak: Meza San Juan parrokian, 19:00etan, astelehenetik ostiralera, 20:00etan, igandeetan eta jaiegunetan San Miguelen, 11:30ean
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