Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
C/ Álvarez Veiga 32
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Albergue parroquial Karl Leisner
Dispoñible sen conexión
19570
C/ Álvarez Veiga 32
Hospital de Órbigo (León)
Propiedade do albergue: Parroquia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia
Persoa encargada de atender o albergue: D. Manuel González, o Párroco. Hospitaleros voluntarios
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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