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Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

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Albergue parroquial Karl Leisner

Dispoñible sen conexión
1957
0
Refugio parroquial hospital de orbigo

C/ Álvarez Veiga 32
Hospital de Órbigo (León)

987 38 84 44, 661 994 238

Propiedade do albergue: Parroquia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia

Persoa encargada de atender o albergue: D. Manuel González, o Párroco. Hospitaleros voluntarios

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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