Camí Francès Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga
C/ Álvarez Vega 32
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Alberg parroquial Karl Leisner
Disponible sense connexió
19590
C/ Álvarez Vega 32
Hospital d'Órbigo (León)
Propietat de l'alberg: Parròquia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: D. Manuel González, el Rector. Hospitaleros voluntaris
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga
km 24,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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