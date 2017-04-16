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Camí Francès Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

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Alberg parroquial Karl Leisner

Disponible sense connexió
1959
0
Refugio parroquial hospital de orbigo

C/ Álvarez Vega 32
Hospital d'Órbigo (León)

987 38 84 44, 661 994 238

Propietat de l'alberg: Parròquia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: D. Manuel González, el Rector. Hospitaleros voluntaris

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga Etapa 20

Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

km 24,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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