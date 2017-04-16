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Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga

Albergue parroquial Karl Leisner

Disponible sin conexión
1988
59
Refugio parroquial hospital de orbigo

C/ Álvarez Vega 32
Hospital de Órbigo (León)

987 38 84 44, 661 994 238

Propiedad del albergue: Parroquia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia

Persona encargada de atender el albergue: D. Manuel González, el Párroco. Hospitaleros voluntarios

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín del Camino a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín del Camino a Astorga

km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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