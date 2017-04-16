Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga
C/ Álvarez Vega 32
Albergue parroquial Karl Leisner
Disponible sin conexión
198859
C/ Álvarez Vega 32
Hospital de Órbigo (León)
Propiedad del albergue: Parroquia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia
Persona encargada de atender el albergue: D. Manuel González, el Párroco. Hospitaleros voluntarios
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín del Camino a Astorga
km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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