Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa
Álvarez Vega kalea 32
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Karl Leisner parrokiako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
19580
Álvarez Vega kalea 32
Orbiboko Ospitalea (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: D. Manuel González, Parrokoa. Borondatezko ospitaleak
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 20
Astorgako bideko San Martin etapa
km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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