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Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa

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Karl Leisner parrokiako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1958
0
Refugio parroquial hospital de orbigo

Álvarez Vega kalea 32
Orbiboko Ospitalea (Leon)

987 388444, 661 994 238

Aterpetxearen jabegoa: Parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: D. Manuel González, Parrokoa. Borondatezko ospitaleak

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgako bideko San Martin etapa Etapa 20

Astorgako bideko San Martin etapa

km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Honela ikusten dute erromesek Karl Leisner parrokiako aterpetxea

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